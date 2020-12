Sonne und Spiegel entzünden Plastik

Rothenburg.Starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus führte am Montagnachmittag zum Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Peter-Philippi-Weg in Rothenburg.

Wie sich herausstellte, hatte sich in Abwesenheit einer Bewohnerin eine auf einem Wohnzimmertisch liegende Plastikmatte entzündet. Durch den auslösenden Rauchmelder konnte letztlich erfolgreich die Alarmierungskette in

...