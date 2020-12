Sonne sorgt via Schminkspiegel für Feuerwehreinsatz

Rothenburg.Starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in Rothenburg führte am Montagnachmittag,

30.11.20, zum Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Peter-Philippi-Weg. Wie sich herausstellte, hatte sich in Abwesenheit einer Bewohnerin eine auf einem Wohnzimmertisch liegende Plastikmatte entzündet. Durch den auslösenden Rauchmelder konnte letztlich die Alarmierungskette in Gang gesetzt werden.

Die Ursache ist ungewöhnlich: Auf dem Tisch stand ein Schminkspiegel, der starke Sonneneinstrahlung auf die Plastikmatte gelenkt hatte. Das Anwesen wurde schließlich von der Feuerwehr belüftet. Der Sachschaden ist mit einigen hundert Euro gering.

