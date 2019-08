Sondertransporten Umwege ersparen

Heilbronn.Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann hat sich auf der Bundesgartenschau in Heilbronn bei der Firma Scheuerle aus Pfedelbach über den ausgestellten Rotorblatt-Transporter informiert. Am Exponat begrüßten ihn der Heilbronner Multiunternehmer Otto Rettenmaier, Gründer der in Heilbronn ansässigen Transporter Industry International Group (TII Group) gemeinsam mit Susanne Rettenmaier, geschäftsführende Gesellschafterin der TII Group sowie Dr. Gerald Karch, CEO der TII Group. „Der Rotorblatt-Transporter von Scheuerle verknüpft die Themen ’Regenerative Energien’ und ’Innovativer Transport komplexer Güter’. Damit bildet der Transporter das Buga-Leitthema „Mobilität“ ab und steht für eine nachhaltig gestaltete Zukunft“, erläuterte Susanne Rettenmaier. Winfried Hermann zeigte sich beeindruckt vom Leistungsvermögen des Rotorblatt-Transporters „made in Baden-Württemberg“. „Das Land Baden-Württemberg setzt sich intensiv dafür ein, die Energiewende voranzubringen. Dabei sind wir auch auf die Mithilfe der Industrie angewiesen. Unternehmen wie Scheuerle leisten einen wichtigen Beitrag“, sagte er.

Anschließend informierte ihn Dr. Gerald Karch, wie sich Sondertransporte mit Unterstützung der Landesregierung noch nachhaltiger abwickeln ließen. Der CEO der TII Group erklärte Hermann, dass Baden-Württemberg in Deutschland zwar vergleichsweise gute Korridore für Sondertransporte biete, diese aber auch hier gelegentlich Umwege nehmen müssen. Das verursache unnötige Belastungen für die Umwelt. In Baden-Württemberg haben sowohl die Scheuerle Fahrzeugfabrik (Pfedelbach) wie auch KAMAG Transporttechnik (Ulm) ihren Sitz. Beide sind Unternehmen der TII Group. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.08.2019