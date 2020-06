Künzelsau.Bis Mitte September gibt es jeden Donnerstag Aktionen in Künzelsau.

Verreisen im Sommerurlaub fällt dieses Jahr vermutlich wegen der Corona-Pandemie für viele aus. Deshalb bringt die Stadtverwaltung zusammen mit der Werbegemeinschaft Künzelsau und den Unternehmen vor Ort an vier zentralen Plätzen Urlaubsfeeling in die Innenstadt. Liegestühle, Loungemöbel, Sandflächen, Pflanzen und kleine Aktionen laden zum Verweilen ein am Unterer Markt, Alten Rathaus, Oberer Bach und am Restaurant Emma.

Ab 2. Juli bis 17. September gibt es jeden Donnerstag ein unterhaltsames Angebot, das vom DJ über Live-Musiker bis zum Grillabend reicht. Die neu geschaffenen „Sommer-in-der-Stadt-Plätze“ werden von der Stadtverwaltung und der Werbegemeinschaft Künzelsau bespielt. Die dann geltenden Auflagen und Hygieneregeln der Gastronomie müssen beachtet werden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.06.2020