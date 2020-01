Solpark erneut unter Dampf

Schwäbisch Hall.Wer im November oder Dezember keine Zeit hatte, sich vom Baufortschritt an den unterschiedlichen Anlagen der Haller Eisenbahnfreunde zu überzeugen, hat am 19. Januar nochmals die Gelegenheit dazu. Die Schau im Vereinsraum in der Alfred-Leikam-Straße 9 ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

An der Gleichstromanlage HO ist ein weiterer Bauabschnitt für die Faller Car-Autoverladung zu sehen und nähert sich immer mehr der Vollendung. Auf der Spur 1 Anlage dampft und dröhnt es wie gewohnt. Am Steinbruch ächzen die „Siku“- Bagger und Laster oder die Bauern mit ihren Traktoren ackern auf dem Feld, um alles für die Saat vorzubereiten. Auch an den anderen Anlagen ist die Geländegestaltung im Vergleich zum letzten Jahr weiter vorangeschritten.

Als Ergänzung zur Ausstellung bieten die Vereinsmitglieder im Obergeschoss eine kleine und günstige Auswahl an Zubehör und rollendem Material aus dem privaten Fundus zum Kauf an, sowie Einzelteile aus der Bundesbahnzeit. Darüber hinaus gibt es wieder kompetente Beratung von einem Fachhändler und kleinere Reparaturen gegen Selbstkostenpreis.

