So tickt ein Superstar

Schrozberg.Der Autor Thomas Pletzinger stellt im Schrozberger Kultursaal sein Buch über Dirk Nowitzki vor.

Thomas Pletzinger hat mit „The Great Nowitzki“ ein viel beachtetes Buch über Basketballstar Dirk Nowitzki veröffentlicht. Der Autor kommt am Donnerstag, 20. Februar, zu einer Lesung in den Kultursaal im Schloss Schrozberg. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn der Lesung ist um 19 Uhr.

Konrad Wysocki, ehemaliger Spieler der Merlins und Mitspieler von Dirk Nowitzki bei Olympia im Jahr 2008 in Peking, und Joachim Mayershofer, Sportredakteur des „Hohenloher Tagblatts“, werden den Abend begleiten und moderieren.

Karten gibt es an der Abendkasse sowie im Vorverkauf bei der Stadt Schrozberg, im Fashion-Outlet in Schrozberg, bei Schreibwaren Kleider in Schrozberg und beim Hohenloher Tagblatt in Crailsheim. jom

