So fern und doch so nah

Bad Windsheim.„Lichtstuben“ – eine Ausstellung im Fränkischen Freilandmuseum zeigt stimmungsvolle Schwarz-Weiß-Fotografien. Harry Kramer und Carmen Spitznagel fotografierten in zwei Museen: im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen und im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim.

Während der Fotograf Kramer den Blick gerne aufs unbewegte Detail richtet und mit Tiefenschärfe spielt, gibt die Fotografin Carmen Spitznagel den Räumen durch Staffage mit Personen eine neue Dimension. Langzeitbelichtungen fangen Bewegungsabläufe ein, lassen Personen durchscheinend wirken und setzten sie mit dem Raum in Beziehung. Die Blickweisen wachsen in diesem Ausstellungsprojekt zusammen und beleben einander. Die Fotografen spüren so einer Zeit nach, die uns fern und doch so nah ist. Gleichzeitig lassen sie neue zauberhafte Welten auf-scheinen.

Die Ausstellung im Obergeschoss der Ausstellungsscheune beim Eingang ist vom 28. September bis 15. Dezember täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, ab November von 10 bis 16 Uhr, montags geschlossen. Der Besuch der Ausstellung ist im Museumseintritt enthalten. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.09.2019