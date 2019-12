Hengstfeld.Der 33. Hohenloher Silvesterlauf steht vor der Tür. Am 31. Dezember treffen sich die Läufer der Region in Hengstfeld zum letzten Lauf des Jahres. Um 13 Uhr fällt der Startschuss und so werden gegen 14 Uhr die letzten Läufer im Ziel ankommen und nach der Auswertung kann die Siegerehrung zügig stattfinden. Die Gegend zwischen dem hohenlohischen Hengstfeld und dem fränkischen Gailroth ist weitgehend eben und mit Wald und Feld sehr abwechslungsreich. Die asphaltierten Strecken über fünf und zehn km werden von den beteiligten Gemeinden beiderseits der Grenze bestens präpariert und bieten alle Voraussetzungen für einen genussvollen oder je nach Anspruch recht sportlichen Lauf zum Jahresabschluss. Im beheizten Vereinsheim der SpVgg Hengstfeld bzw. in der Turnhalle kann nach dem Lauf geduscht werden.

Die Freizeitsportgruppe sorgt ab 11 Uhr auch für das leibliche Wohl der Begleiter im Vereinsheim. Der Erlös aus den Startgebühren wird wie jedes Jahr für einen guten Zweck in der Gemeinde Wallhausen verwendet werden.

Weitere Informationen und die Ausschreibung stehen auf der Webseite www.hohenloher-silvesterlauf.de bereit.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019