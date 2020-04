Siebter Todesfall in Ansbach

Ansbach.Wie das Landratsamt Ansbach am Dienstag mitteilte, ist eine weitere Personen infolge einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Damit sind an der Lungenkrankheit Covid-19 bisher sieben Menschen in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach gestorben. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters zählten alle Verstorbenen zur Risikogruppe.

Es gibt seit Freitag 24 weitere Infektionsfälle und damit insgesamt 462 bestätigte Corona-Fälle in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach. 373 der mit dem Coronavirus infizierten Personen stammen aus dem Landkreis Ansbach. Davon gelten 104 Personen als genesen. Zur Verlangsamung der Verbreitung des neuartigen Corona-Virus kann das Tragen eines Mund-Nasenschutzes helfen. Der Bedarf an zertifizierten Mund- und Nasenschutzmasken ist groß und das Angebot deckt lange nicht die Nachfrage. Dabei braucht es nicht unbedingt behördlich zugelassene Schutzmasken, um die Gefahr der Weitergabe einer Infektion zu reduzieren. Schon einfachste, selbst hergestellte Gesichtsbekleidung kann Leben retten. „Hier leisten zahlreiche ehrenamtliche Helfer derzeit großartige Unterstützung“, so Dr. Franzsika Lenz, Leiterin des Gesundheitsamtes Ansbach. pm

