Siebenmal Blechschaden nach Wintereinbruch

Rothenburg.Obwohl die Schneefälle im Vorfeld angekündigt waren, wurden zahlreiche Verkehrsteilnehmer am Dienstag im morgendlichen Berufsverkehr von Matsch- und Eisglätte überrascht. Ab 6.30 Uhr kam es im Bereich Rothenburg zu etlichen Rutschpartien und Blechschäden. Meist schlitterten Autos gegen Verkehrszeichen oder landeten im Straßengraben. Verletzt wurde im Schutzbereich der PI Rothenburg niemand. Bis gegen 10 Uhr wurden in der Region sieben Verkehrsunfälle gemeldet. Schwerpunkt war das Stadtgebiet Rothenburg, weitere Unfälle ereigneten sich bei Schweinsdorf, Wettringen und Diebach.

Auffällig war, dass viele Autofahrer lediglich mit kleinen Sichtfenstern unterwegs waren. Für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer ist es jedoch unerlässlich vor Fahrtbeginn das komplette Fahrzeug vom Schnee zu befreien und für freie Sicht zu sorgen, so die Polizei.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.12.2020