Schwäbisch Hall.Sieben Jahre haben Andreas Kurte und seine Schwester ihren an Demenz erkrankten Vater zu Hause gepflegt. Sieben zehrende Jahre waren das und sieben erfüllende Jahre. Das Leben verändert sich, wenn der eigene Vater einem fremd wird, er nicht mehr weiß, dass er Kinder hat. Ihm dort zu begegnen, mit ihm dort einzutauchen und bei alltäglichsten Vorgängen zu unterstützen, war für Andreas Kurte eine Erfahrung, für die er heute dankbar ist. Denn in dieser Welt stellen sich dem Gesunden die wesentlichen Fragen: Was ist lebenswertes Leben? Wie geht unsere Gesellschaft mit alten, kranken und sterbenden Menschen um? Was ist wirklich wichtig?

Die Lesung aus seinem Buch „Sieben Jahre in Deiner Welt“ findet statt am Mittwoch, 19. Februar, um 19.30 Uhr im Haus der Bildung. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Andreas Kurte, geboren 1964, wurde 1990 zum Priester geweiht. Seit 2008 ist er Leiter der Zentralabteilung Pastorales Personal im Erzbischöflichen Generalvikariat im Erzbistum Paderborn. Die Fachgruppe Demenz wird von der Stadt Schwäbisch Hall koordiniert. Sie organisiert zahlreiche Veranstaltungen zum Thema Demenz. pm

