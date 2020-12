Seniorenheime besonders betroffen

Crailsheim.Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie hat Crailsheim einen Inzidenzwert von 300 überschritten. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 304,5 Neuinfektionen ist die Stadt aktuell negativer Spitzenreiter im Landkreis Schwäbisch Hall, der am Donnerstag auf eine Inzidenz von 133,2 kam.

Die Stadtverwaltung Crailsheim hat in den vergangenen Wochen nach eigenen Angaben bereits zahlreiche Maßnahmen zur Reduzierung der Infektionszahlen ergriffen, will die Bevölkerung aber noch stärker aufklären. Zudem hat sie das Gespräch mit den Alten- und Pflegeeinrichtung über mögliche Unterstützungen gesucht.

Als Hauptursache der hohen Zahlen wurden vor allem Corona-Ausbrüche in Senioren- und Pflegeeinrichtungen ausgemacht. Von 31 Neuinfektionen am Mittwoch sind ein Drittel in Altenheimen aufgetreten. In den vergangenen Tagen ging teilweise sogar die Hälfte aller positiven Testungen in Crailsheim auf Pflegeheime zurück. Allerdings ist zuletzt auch eine Zunahme an Neuinfektionen in Unternehmen sowie vor allem in Familien festzustellen.

Wir haben uns bereits Mitte Oktober dazu entschieden, sämtliche städtischen Kulturveranstaltungen abzusagen, um diese als Infektionstreiber auszuschließen, obwohl damals die Durchführung noch möglich gewesen wäre“, erklärt Sozial- & Baubürgermeister Jörg Steuler in einer Pressemitteilung.

Während in anderen Städten die Menschen in diesen Tagen zu Weihnachtsmärkten zusammenkommen, fiel in Crailsheim schon sehr früh der Entschluss, in diesem Jahr auf das Crailsheimer Adventscarré sowie den Martini- und Thomasmarkt zu verzichten. Selbst das Turmblasen vom Rathausturm aus wird es dieses Jahr an Heiligabend nicht geben.

Als einer der größten Arbeitgeber in der Stadt hat die Rathausspitze ebenso entschieden, für die Verwaltung vom 23. bis 31. Dezember Betriebsferien anzuordnen und danach eine weitere Woche überwiegend im Homeoffice zu arbeiten.

„Wir können nur allen anderen Arbeitgebern in der Stadt dazu raten, diesem Vorbild zu folgen und damit ihre Mitarbeiter sowie deren Angehörige zu schützen“, so Steuler. Die städtischen Schulen hat die Verwaltung als Schulträger ebenfalls bereits im Herbst ermutigt, über gestaffelte Anfangs- und Endzeiten nachzudenken, um den Busverkehr zu entlasten.

Helfer gesucht

Aufgrund der stark steigenden Infektionszahlen insbesondere innerhalb der Senioreneinrichtungen hat die Stadt sich mit diesen in Verbindung gesetzt und abgefragt, in welcher Form sie unterstützend tätig werden kann. „Dabei stellte sich heraus, dass es nicht an Masken oder Schnelltests fehlt, sondern an personeller Unterstützung. Insbesondere bei der Besucherlenkung wird aktuell nach ehrenamtlichen Helfern gesucht, die die Fachkräfte entlasten können“, berichtet Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer. Ebenso wird Fachpersonal für die zahlreichen Testungen gesucht. Die Verwaltung möchte bei dieser Suche vermittelnd tätig werden und bittet Interessierte, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, sich über die städtische Ehrenamtsbörse auf der Internetseite der Stadt oder die Facebook-Seite der Stadtverwaltung zu melden.

Jüngere sollen später einkaufen

In diesem Zusammenhang hat der Koordinierungsstab der Stadt auch über die Beschaffung von FFP2-Masken für die Risikogruppen in der Bevölkerung beraten.

Nachdem der Bund mit einer mehrwöchigen Verzögerung nun allerdings mit der Verteilung der Masken über die Apotheken bis Mitte Dezember beginnen wird, hat die Stadt von diesem Vorhaben wieder Abstand genommen.

Zum Schutz von Senioren appelliert die Stadtverwaltung zudem an die jüngeren Bürger, auf Einkäufe des täglichen Bedarfs zwischen 8 und 12 Uhr zu verzichten. In diesem Zeitkorridor sollte es Menschen aus Risikogruppen ermöglicht werden, ohne größeres Gedränge einkaufen gehen zu können und damit unnötige Kontakte zu vermeiden. Der wöchentliche Einkauf sollte so effizient wie möglich gestaltet werden. Gerade in den Abendstunden und am Wochenende ist zu beobachten, dass Familien durch die Gänge der Supermärkte laufen, was zu einer unnötigen Reduzierung des Platzangebots in den Geschäften führt.

Mit Blick auf die anstehenden Weihnachtstage rät die Stadt außerdem dazu, mit den Lebensmitteleinkäufen nicht bis zum 23. Dezember zu warten, sondern rechtzeitig mit der Besorgung insbesondere von nicht-verderblicher Ware zu beginnen.

Die Stadtverwaltung werde auch weiterhin eng mit dem Landratsamt zusammenarbeiten, um die aktuellen Infektionswege nachzuvollziehen und bestehende Maßnahmen zu justieren, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Über schon bestehende Regelungen hinausgehende Verschärfungen sind gegenwärtig nur durch den Landkreis möglich. Uns bleibt lediglich das Mittel der Kontrolle“, betont Jörg Steuler.

Enge Kooperation

Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer hierzu weiter: „Wir tauschen uns regelmäßig mit dem Landratsamt über die Lage aus. Dabei geht es sowohl um die aktuelle Pandemie-Entwicklung als auch um mögliche Handlungsoptionen, die wir haben.“ Eine enge Kooperation der Ämter und Behörden sei unabdingbar, um eine weitere Verschlechterung der Situation zu verhindern.

Grimmer ist sich bewusst, dass eine vollständige Reduzierung des Infektionsrisikos nicht möglich ist: „Das Virus ist da und wird es auch über Weihnachten und Neujahr bleiben. Aber wir sollten alle ein Interesse daran haben, dass die weihnachtlichen Feierlichkeiten mit Verwandten und Freunden nicht zum Startpunkt einer weiteren Welle werden. Dies können wir uns in Crailsheim aktuell nicht leisten.“ pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.12.2020