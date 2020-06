„Sehr geehrte Bedienstete der BRD“

Das LKA ist vor einer Woche mit Razzien gegen die Reichsbürgerszene vorgegangen. Im Landkreis Schwäbisch Hall gab es keine. Doch das heißt nicht, dass sich dort nichts tut – im Gegenteil.

Hohenlohekreis. Wer Flagge zeigt, will Farbe bekennen. Der eine outet sich auf diese Weise vielleicht als Fan eines Fußballklubs, der andere mag es einfach nur Schwarz-Rot-Gold. Und dann gibt es diejenigen, die Gefallen daran finden, auf ihrem Grundstück einen eigenen Staat auszurufen. Ja, solche Flaggen gibt es auch im Landkreis Schwäbisch Hall, manchmal ist sogar der Polizeiposten nicht weit.

Doch die Reichsbürger scheinen vorsichtiger geworden zu sein. Dort, wo es im vergangenen Jahr noch „Königreich Württemberg“ hieß, wehen jetzt die Flaggen Baden-Württembergs oder Crailsheims. Die Vorsicht könnte damit zu tun haben, dass der Staat zurückschlägt, wie in der jüngsten Vergangenheit auch Prozesse an den Amtsgerichten Crailsheim, Langenburg und Schwäbisch Hall sowie am Arbeitsgericht Crailsheim gezeigt haben.

Polizei zählt 166 Reichsbürger

In der vergangenen Woche durchsuchte das Landeskriminalamt (LKA) Wohnungen von Beschuldigten aus der Reichsbürgerszene. Dabei sei „eine unfassbare Menge an Waffen“ beschlagnahmt worden, wie ein LKA-Sprecher betonte. Allein bei einer Person waren es 700 Messer und Beile. Neben Waffen stellten die Beamten Drogen und gefälschte Papiere sicher. Zudem wird den Beschuldigten vorgeworfen, massenhaft Faxnachrichten mit staatsleugnerischen Inhalten an verschiedene Behörden versandt zu haben.

Im Landkreis Schwäbisch Hall hat es keine Razzia gegen Reichsbürger gegeben, aber Schreiben, die mit Anreden wie „Sehr geehrte Damen und Herren Bedienstete der BRD“ anfangen, tauchen auch hier regelmäßig auf. „Die Probleme bestehen dauerhaft“, schreibt das Landratsamt auf Nachfrage unserer Zeitung. Derzeit sind rund 80 Reichsbürger bekannt, die meisten derer wohnen in den Gemeinden Fichtenau und Wolpertshausen. Aber deshalb gleich von Hochburgen zu sprechen, wäre falsch, heißt es beim Staatsschutz, der bei der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen angesiedelt ist: „Es sind ein paar wenige, aber die sind sehr präsent und aktiv – deswegen fallen die mehr auf.“

Im Einzugsbereich des Polizeipräsidiums Aalen sollen 166 Reichsbürger leben. Diese Zahl nannte ein Polizist, der in einem Verfahren im September 2019 vor dem Amtsgericht Crailsheim aussagte. Im Unterschied zu den 80 des Landratsamtes sind das die Reichsbürger, die strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen führt keine Statistik, „ob es sich bei Geschädigten oder Beschuldigten um Reichsbürger handelt. Allerdings ist es so, dass immer wieder Fälle vorkommen, bei denen Beschuldigte der sogenannten Reichsbürgerszene zugeordnet werden könnten.“ Fälle wie diese: 2016 riefen Unbekannte zu einer „Verweserwahl“ in der fiktiven „Landgemeinde Wolpertshausen“ auf. Es ging um eine Parallel-Verwaltung für die Gemeinde Wolpertshausen. „Wenn das nicht so ernst wäre, müsste man fast drüber lachen“, sagte Bürgermeister Jürgen Silberzahn damals. 2017 entzog das Landratsamt einem Reichsbürger aus dem Raum Vellberg die Waffenbesitzkarte. Auch die Stadt Crailsheim hatte in jenem Jahr einen solchen Fall.

Mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geriet ein Unternehmer aus der Gemeinde Wolpertshausen. In seiner E-Mail-Signatur bezeichnete er sich als „Deutscher Recht-Konsulent“, daneben war ein Wappen zu sehen, auf dem stand: „Freie Energieunternehmer furchtlos und treu“. Mittlerweile hat ein Familienmitglied das Zepter übernommen und möchte die Firma „mit ihrem eigenen Wertekanon“ fortführen, wie es heißt.

Und dann ist da der Amadeus Verlag in der Gemeinde Fichtenau, der Verschwörungsliteratur vertreibt. Geschäftsführer Jan Udo Holey gehört unter dem Pseudonym Jan van Helsing selber zu den Autoren. In dem Vorwort eines Buches erklärt er schon mal, warum man ohne Nachweis der Staatsbürgerschaft den Machenschaften der Alliierten schutzlos ausgeliefert sei. Auf einer Internetseite präsentiert er täglich mehrere „unzensierte Nachrichten – politisch unkorrekt und kostenlos!“.

Zum Zielpublikum von Verlag und Internetseite gehören „Anhänger von Verschwörungsmythen, Personen aus dem rechten bis rechtsextremistischen Spektrum, Esoterik-Interessierte sowie Reichsbürger und Selbstverwalter“, teilt das Landesamt für Verfassungsschutz mit. Aber: Der Verlag sei „derzeit kein Beobachtungsobjekt“. Das Bundesamt für Verfassungsschutz bezeichnete Holey 2005 als Antisemiten, Rechtsextremisten und als bekanntesten Esoteriker Deutschlands. Heute, 15 Jahre später, heißt es: „Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir aus rechtlichen Gründen keine Auskunft über Einzelpersonen erteilen können.“

„Beweisurkunde“ eines Notars

Schließlich kommen wir noch zu einem Dokument aus der Reichsbürgerszene, speziell der „Heimatgemeinde Kaiserslautern“, das unserer Zeitung vorliegt. In dem taucht ein Notar aus dem Landkreis Hall auf. Bei dessen Nachnamen fehlen zwei Buchstaben, aber durch den Ort dahinter ist klar, um wen es sich handelt. Der Notar hat wohl eine Urkunde beurkundet, die als „internationale Beweisurkunde“ angeführt wird, 2014 war das. Gerne hätten wir mit ihm darüber gesprochen, doch eine E-Mail-Anfrage lässt er unbeantwortet.

Ein Notar aus Norddeutschland, dessen Name ebenfalls in dem Dokument aufgelistet ist, ist etwas auskunftsfreudiger. Damals seien Leute vorbeigekommen und wollten etwas beurkundet haben, sagt er. Sein Sohn habe das gemacht, im Nachhinein natürlich ein Fehler. Es sei lediglich um die Beglaubigung der Echtheit von Unterschriften gegangen.

Eine Verbindung zur Reichsbürgerszene sei nicht erkennbar gewesen. hota

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.06.2020