Rothenburg.Vor 26 Jahren kam Eiichi Takeyama aus Japan das erste Mal nach Rothenburg, blickte von der Doppelbrücke im Taubertal hinauf zur mittelalterlichen Stadt und war von dem Panorama so fasziniert, dass er sich entschied, zu bleiben. Der Blick begeistert ihn bis heute und Rothenburg wurde seitdem zu einem konstanten Motiv in seinem künstlerischen Schaffen.

Die Bilder Eiichi Takeyamas sind dabei keine bloßen Darstellungen der alten Mauern, Türme, Tore, pittoresken Gässchen und malerischen Giebel, die ihm in Rothenburg jeden Tag begegnen, sondern es handelt sich dabei vielmehr um „Seelenbilder“, um emotionale Projektionen eines Ortes, die in Farbe auf die Leinwand gebannt werden.

Mit seinen Arbeiten in Öl und Aquarell kratzt Eiichi Takeyama an der Oberfläche des Alltäglichen und Figürlichen, um eine tiefere Gefühlsebene zum Vorschein zu bringen. Dies ist es, was ihn interessiert und beschäftigt. Und so tritt er ins Zwiegespräch mit den mittelalterlichen Mauern der Stadt, um seine eigenen Eindrücke und Gefühle mit ihrer romantischen äußeren Erscheinung zu verschmelzen und somit sein ganz eigenes Bild von Rothenburg zu präsentieren. In seiner Ausstellung „Seelenbilder und Landschaftsbilder“, welche vom 24. August bis zum 10. September im Rathausgewölbe am Marktplatz stattfindet, nimmt Eiichi Takeyama die Besucher mit auf einen persönlichen Spaziergang durch sein Rothenburg, welches ihn auch nach 26 Jahren noch genauso fasziniert, wie am ersten Tag. Eiichi Takeyama wurde 1937 in Asakusa (Tokyo, Japan) geboren und hat seit 1994 ein Atelier in Rothenburg ob der Tauber. Seine Bilder wurden seit 1967 in diversen Ausstellungen unter anderem in Tokyo, München, Düsseldorf und Rothenburg präsentiert.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.08.2019