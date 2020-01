Schwerverletzter außer Lebensgefahr

Rot am See.Der Anwalt von Adrian S. weist den Verdacht, dass es um Erbstreitigkeiten gegangen sein könnte, zurück. Eine Trauerfeier findet am Samstag im „Forum“ in Rot am See statt.

Wie konnte es dazu kommen, dass Adrian S. in Rot am See sechs Familienangehörige erschossen und zwei weitere durch Schüsse verletzt hat? Was ist in den Sekunden vor der Bluttat im Kopf des 26-Jährigen vorgegangen?

...