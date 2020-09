Schrecksekunde für Motorradfahrer

Steinsfeld.Gegen 21 Uhr, meldete sich am Dienstag ein 21-jähriger Motorradfahrer aufgeregt bei der Polizei Rothenburg. Der junge Mann war mit seinem Motorrad auf der Autobahn in Richtung Norden unterwegs, als er mit einem Gegenstand kollidierte und einen Sturz gerade noch verhindern konnte. Gegen was er gestoßen war, konnte der Motorradfahrer nicht sagen.

An der beschriebenen Stelle nahe Steinsfeld konnte die Polizeistreife eine schwere Rolle Bitumen-Isolierung (besandete Dachpappe mit einem Meter Breite) feststellen und von der Fahrbahn ziehen. Wer die Rolle verloren hat, konnte bis dato nicht ermittelt werden. Fakt ist, dass der Motorradfahrer mit hoher Wahrscheinlichkeit gestürzt wäre, wenn er über das Hindernis gefahren wäre.

Nach Bereinigung der Gefahrenlage fuhr die Streife zur nächsten Ausfahrt, wo der Mitteiler wartete. Ihm steckte der Schreck noch sichtlich in den Knochen. Mit seinem Fuß war er an der Rolle hängen geblieben. Verletzt wurde er nicht.

Fast täglich gibt es Unfälle oder Gefahrensituationen, weil Verkehrsteilnehmer ihre Ladung ungenü-gend sichern. Extrem gefährlich ist dies für Zweiradfahrer bei Dunkelheit, wie in diesem Fall. pol

