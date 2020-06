Scheune in Ortsmitte in Flammen

Rot am See/Hilgartshausen.Eine Scheune ist am Donnerstag gegen 1 Uhr komplett in Flammen gestanden. Wie die Polizei mitteilt, bemerkten Anwohner den Brand in der Hilgartshausener (Rot am See) Hauptstraße als erstes. Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude in der Ortsmitte bereits voll in Flammen.

In der Scheune waren landwirtschaftliche Gerätschaften und Stroh gelagert. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens könnte sich ersten Schätzungen zufolge auf bis zu 150 000 Euro belaufen.

Die Feuerwehren aus Rot am See und Schrozberg waren mit 70 Einsatzkräften vor Ort. Der Brand war gegen 2.30 Uhr unter Kontrolle. Jedoch zogen sich die Nachlöscharbeiten noch über mehrere Stunden hin, da die Strohballen für die Suche nach vorhandenen Glutnestern mit Baggern auseinandergezogen werden mussten.

Die Brandursache ist noch unbekannt. Die polizeilichen Ermittlungen wurden noch in der Nacht aufgenommen. pol

