Schafe auf Weide verletzt

Schrozberg.Gegen 10.36 Uhr wurde am Sonntag der Polizei mitgeteilt, dass auf einer eingezäunten Schafweide zwischen Schrozberg-Hirschbronn und Schrozberg-Mäusberg mehrere Mutterschafe und Lämmer von Tieren angefallen wurden. Höchstwahrscheinlich wurden die Schafe durch zwei streunende Hunde attackiert. Ein im Bereich des Kopfes bzw. der Schnauze blutverschmierter Husky konnte in der eingefriedeten Weide in einem Schafunterstand festgestellt und angebunden werden. Insgesamt wurden acht Mutterschafe und Lämmer angegriffen. Ein zweiter Hund konnte bereits zuvor auf der Wegstrecke zwischen Hirschbronn und Ettenhausen gesichtet werden. Auch dieser Hund hatte eine blutverschmierte Schnauze. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.07.2019