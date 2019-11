Rucksack-Dieb schnell ermittelt

Nagelsberg.Einem aufmerksamen Zeugen hat es ein 27-Jähriger zu verdanken, dass er seinen gestohlenen Rucksack rasch wieder bekam. Der Mann stellte seinen Rucksack, in dem sich ein Blutdruck- und ein Blutzuckermessgerät sowie Insulinspritzen befanden, im Eingangsbereich eines Discounters im Künzelsauer Stadtteil Nagelsberg ab und ging einkaufen.

Weggeworfen

Als er zurück kam, war der Rucksack weg. Zu seinem Glück beobachtete ein Mann den Dieb und notierte sich das Kennzeichen des Wagens, mit dem der Täter wegfuhr. So konnte die alarmierte Polizei den Mann kurz darauf an seiner Wohnadresse antreffen. Der 52-Jährige führte die Beamten zu einem Parkplatz bei Amrichshausen. Dort hatte er den Rucksack weggeworfen, weil nichts drin war, was er hätte gebrauchen können.

