Rothenburg inszeniert sich als Weinort

Wenn in lauen Sommernächten die Jakobskirche erstrahlt und die Musikanten zum Schoppen spielen, ist wieder Weinfest in Rothenburg.

Rothenburg. Längst ist es nicht mehr wegzudenken. Das Weinfest hat sich seit seinem Start vor elf Jahren gut etabliert und ist zur beliebten Sommerveranstaltung geworden. Das gilt nicht nur für die Besucher aus der Region, vor allem dem Hohenlohischen, sondern auch für die Rothenburger selbst und natürlich die Übernachtungsgäste.

Südländisches Flair genießen

Sie alle genießen für ein paar Tage wieder südländisches Flair mitten in der Altstadt. Auf dem Grünen Markt und vor der St. Jakobskirche lässt sich bei erlesenen Weinen aus Rothenburg und von umliegenden fränkischen Winzern aus siebzig Sorten des edlen Tropfens wählen.

Das Erfolgsrezept, so Oberbürgermeister Walter Hartl bei der Eröffnung, sei, „dass man von Anfang an auf Qualität gesetzt hat” und dabei an die jahrhundertealte Weintradition sowie die Leistungsfähigkeit der örtlichen Gastronomie anknüpfen konnte. Dieter Gallus vom Hotel- und Gaststättenverband verweist auf die allenthalben spürbaren Personalengpässe, die schon im Normalbetrieb bestehen, und dann heißt es noch das Weindorf an vier Tagen zu bedienen. Der Start 2008 war schon ein kleines Wagnis, aber damals hatten sich gleich elf Betriebe zusammengefunden und mit städtischer Hilfe das Freiluft-Sommerfest gestemmt. „Jetzt sind wir nur noch sechs Beteiligte“, sagt Gallus. Dazu gehören vier traditionelle Hotelbetriebe, darunter das Weingut Glocke (einziger örtlicher Winzereibetrieb), ein Gasthof und auch ein Italiener, der das fränkische Angebot um eine mediterrane Variante erweitert.

Jede Menge gute Laune

Wenn dann in lauen Sommernächten die Jakobskirche und historische Gebäude stimmungsvoll farblich angestrahlt werden und Musikanten zum Schoppen spielen, dann lässt es sich bei Essen, Trinken und vor allem viel Geselligkeit lange aushalten.

Mit bis zu 15 000 Besuchern kann man erfahrungsgemäß bis Sonntagabend rechnen, heißt es vom Tourismusservice. Geöffnet hat das Weindorf von 17 bis 23 Uhr, Freitag bis 24 Uhr. Samstag ist von 12 bis 24 Uhr und Sonntag von 12 bis 22 Uhr Gelegenheit, sich ein paar entspannende Stunden zu gönnen. Vor möglichen Regentropfen schützen große Schirme.

