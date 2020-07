Romantisches vom Sommer

Rothenburg.Eine Sommerserenade in der evangelischen Tagungsstätte Wildbad gestalten am Sonntag, 26. Juli, die Freiburger Sopranistin Dorothea Rieger und Peter Bubmann, Kirchenmusiker, Komponist, Autor und Professor für praktische Theologie in Erlangen, am Klavier. Ab 15 Uhr präsentieren sie im Theatersaal einen Strauß vielfältiger Melodien. Darunter: beliebte Kunstlieder des Frühromantikers Franz Schubert, bekannte Sommerlieder, u.a. von Friedrich Silcher, aber auch Gershwins „Summertime“, Titel aus Bernsteins West Side Story sowie Filmhits von Franz Grothe.

Der Eintritt zum Konzert ist kostenfrei. Anmeldungen telefonisch unter 09861 / 977-0 (8 bis 14 Uhr) oder per E-Mail (info@wildbad.de). Die Zahl der Konzertbesucher ist beschränkt.

„Gott. Die Suche. Mensch. Die Suche.“, so lautet der Titel der Ausstellung mit Werken von Jürgen Körnlein im Wildbad Rothenburg. Am Sonntag, 26. Juli, 16 Uhr, führt der Künstler selbst durch die Exposition. Auf der Suche nach Gott und Mensch drückt der Künstler sich auals Maler und Zeichner aus und schreibt Texte zu seinen Bildern. Der Eintritt ist kostenfrei. Vorherige Anmeldung ist auch hier nötig. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.07.2020