Romantisch und feurig

Aub.Spanische und französische Lieder erklangen im evangelischen Pfarrgarten, dazu mehr oder weniger bekannte Lieder aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Letztendlich waren alle von Clementina Culzonis Auftritt begeistert.

„Bei einem Glas Wein und kleinen Snacks im Garten sitzen und einer sommerlichen Serenade lauschen“, so hatte die evangelische Kirchengemeinde zu der Sommerabend-Serenade eingeladen.

Dass es dann nicht gar so sommerlich wurde, lag an der ungewohnten feucht-kühlen Witterung. Ein eigens aufgestellter Pavillon sorgte dafür, dass die Besucher dennoch im Trockenen sitzen konnten.

Unter dem Pavillon lauschten die Gäste der wandlungsfähigen Stimme der argentinischen Sängerin, hörten den romantischen Liedern Lateinamerikas und deutschen Chansons der 1920er und 1930er Jahre zu und schmunzelten über die schauspielerischen Einlagen der Sängerin. Gekonnt, mit viel Humor und Situationskomik ging diese auf ihr Publikum ein, bezog Gäste in ihre Gesangsvorträge ein. Begeisterter Applaus zwischendurch und Rufe nach Zugabe am Ende des Liederabends kündeten davon, dass den Zuhörern das mit Schauspielkunst garnierte Konzert und der humorvolle, teils amouröse Auftritt gefallen hat. Clementina Culzoni wurde von Eva Tilly am Klavier begleitet. ag

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.08.2019