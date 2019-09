Rolf Miller in Künzelsau

Künzelsau.Mit seinem Programm „Obacht Miller“ ist Kabarettist Rolf Miller am Sonntag, 20. Oktober, um 20 Uhr in der Stadthalle Künzelsau zu Gast.

Hier der ausländerfeindliche Syrer, da der vegane Jäger, dort Achim, Jürgen und Rolf, wie immer zu viert im Sixpack, all inclusive. Alles scheint wie immer, und bleibt genauso anders. Die Zeiten ändern sich, Miller bleibt – trocken wie eh und je, in seiner unnachahmlichen Selbstgefälligkeit. „Me, myself and I“ – wo ist das Problem, ich bin mir genug - aber damit reicht es jetzt endlich noch lange nicht. Mit seinem aktuellen Kabarettprogramm „Obacht Miller“ kommt Rolf Miller nach Künzelsau.

Karten gibt es bei Tabak Brückbauer in Künzelsau, Telefon 07940/2721, sowie unter www.reservix.de.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.09.2019