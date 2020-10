Robert Koch-Institut wieder in Kupferzell

Kupferzell.Ein Studienteam des Robert Koch-Instituts (RKI) ist im Oktober für etwa eine Woche noch einmal in Kupferzell zu Gast. Im Rahmen der Studie „Corona-Monitoring lokal“ wurde damals (im Mai) unter anderem untersucht, bei wie vielen Menschen bereits Antikörper gegen SARS-CoV-2 nachgewiesen werden können.

In einer Folgeuntersuchung geht es nun darum, die Nachweisbarkeit von Antikörpern im Zeitverlauf zu beobachten, sprich: Wie hat sich die Konzentration der Antikörper in den vergangenen Monaten entwickelt? Dazu hat das Robert Koch-Institut rund 300 Einwohner aus der Gemeinde Kupferzell eingeladen, die bereits im Frühsommer an der Studie teilgenommen haben. Geplant sind jeweils eine Blutentnahme am Arm sowie die Entnahme einiger Tropfen Blut aus dem Finger.

„Gerade vor dem Hintergrund derzeit wieder steigender Infektionszahlen und im Hinblick auf einen möglichen Impfstoff sind solche Untersuchungen von immenser Bedeutung“, erklärt der Landrat des Hohenlohekreises Dr. Matthias Neth. lra

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.10.2020