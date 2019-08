Riskantes Manöver endet glimpflich

Hollenbach.Deutlich fataler hätte ein Unfall am Mittwoch bei Mulfingen ausgehen können. Gegen 7.45 Uhr war ein 33-Jähriger mit seinem Toyota unterwegs von Hollenbach kommend in Fahrtrichtung B 290 unterwegs. Direkt nach einer Kuppe und etwa 250 Meter vor einer Rechtskurve setzte der Toyotafahrer zum Überholen von zwei PKW und einem LKW an. Dann kam dem 33-Jährigen ein PKW entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Fahrer dieses PKW ab. Genauso wie der LKW-Fahrer, um dem Toyota das Überholen zu ermöglichen. Der Toyotafahrer scherte aber nach dem LKW ein, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass es nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen Abhang hinab schanzte. Verletzt wurde niemand. Der Führerschein des 33-Jährigen wurde beschlagnahmt, Anzeigen werden auf ihn zukommen.

