Reuiger Täter stellt sich der Polizei

Rot am See.Mitarbeiter eines Discounters konnten am vergangenen Donnerstag in Rot am See beobachten, wie ein Mann mehrere Arbeitshosen aus der Warenauslage in seinem mitgeführten Rucksack verstaute. An der Kasse zahlte er lediglich die Ware, die er in der Hand hielt und wollte anschließend den Markt verlassen. Hier wurde er von einer Mitarbeiterin angesprochen und aufgefordert seinen Rucksack zu öffnen.

Der Dieb drückte sich nach Polizeiangaben an der Mitarbeiterin vorbei und wollte flüchten. Dabei stolperte er und verlor die Ware in der Hand, als auch den Rucksack, den die Mitarbeiterin daraufhin an sich nahm. Der junge Mann drückte dann die Verkäuferin gegen eine Wand, entriss ihr den Rucksack und flüchtete in Richtung einer Tankstelle. Die 28-jährige Mitarbeiterin des Discounters wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Am Freitag erschien ein 26-jähriger Mann beim Polizeiposten Rot am See und gab sich als Täter zu erkennen. Nachdem ihn über Nacht das schlechte Gewissen gepackt hatte, übergab er den Postenbeamten den Geldbetrag für die entwendeten Hosen. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.07.2019