Geslau.Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung in Geslau bei Rothenburg ob der Tauber am Wochenende wurde von der Polizei ein Auto, bei einer zulässigen Geschwindigkeit von 70 km/h, mit 158 km/h gemessen. Das Fahrzeug konnte kurz danach angehalten werden. Der Fahrer( 25 Jahre) gab an, er habe Musik gehört und darüber die Geschwindigkeit vergessen. Jetzt steht ein mehrmonatiges Fahrverbot im Raum.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.02.2021