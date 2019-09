Reggae-Pop vom Feinsten

Gaildorf.Grooviger Sehnsuchtsreggae mit Substanz, durchzogen von farbenfrohen Beats: Das ist die Musik des Quartetts „Guacáyo“, das am Samstag, 28. September, um 20 Uhr in der Kulturkneipe Häberlen in Gaildorf gastiert.

Die charakterstarke Stimme der Sängerin trifft auf Timbalissounds und Offbeat genauso wie auf Gitarrenriffs aus Pop und Rock. Guacáyos Songs strotzen vor Freiheitsdrang und Sehnsucht und zelebrieren dabei Unabhängigkeit und Gemeinschaft zugleich.

Über fette Bässe schwingen ernste Themen, so dass die Songs nicht nur zum Tanzen, sondern auch zum Nachdenken anregen. Besetzung: Sophie - vocals; Tim - guitar, backingvocals; Tobias – keys, synthbass; Justus – drums, FX.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.09.2019