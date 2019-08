Radost Bokel liest aus dem Ende-Klassiker „Momo“

Liest für Kinder: „Momo“-Darstellerin Radost Bokel. © dpa

Öhringen.Bei der Auftakt-Pressekonferenz wurde das Programm der 36. baden-württembergischen Literaturtage in Öhringen veröffentlicht, anschließend stellte die Autorin von „Öhringen liest ein Buch“, Pia Ziefle, ihren Roman vor – ein Aufruf an alle Öhringer im Sommer denselben Roman zu lesen.

Am Montagabend trafen sich Pressevertreter auf der Allmand in Öhringen. Bei der Auftakt-Pressekonferenz zu den 36. baden-württembergischen Literaturtagen, welche vom 24. Oktober bis 9. November in Öhringen stattfinden, gab das fünfköpfige Planungsteam Einblicke in die Vorbereitungen des großen Literaturfestivals und veröffentlichte das Programm: rund 30 Veranstaltungen aus den unterschiedlichsten Themenbereichen.

Die Literaturtage sind bewusst auf ein breites Publikum zugeschnitten und locken mit einem spannenden Programm: Rund 30 Veranstaltungen rücken die Begeisterung für Literatur, Lesen, Schreiben und den Austausch darüber in den Mittelpunkt. Mit an Bord ist beispielsweise Spiegel-Bestseller-Autor Martin Walker, der bei den Literaturtagen mit einer exklusiven kulinarischen Lesung lockt.

„Herkunft“ heißt das Buch von Sasa Stanisic, das deutschlandweit besprochen wird – einen der wenigen Auftritte des aus Bosnien-Herzegowina stammenden Autors gibt es in Öhringen.

Die Newcomerin Raphaela Edelbauer macht sich von Wien auf den Weg nach Hohenlohe und hält eine der ersten Lesungen zu ihrem Buch, das im Herbst erscheint. Der Kabarettist Jochen Malmsheimer nimmt in seiner Veranstaltungen kein Blatt vor dem Mund. Jo Lendle, wohl der wichtigste Verleger im deutschsprachigen Raum, lässt hinter die Kulissen des Büchermachens blicken und verrät dabei, was ihn mit der Region verbindet. Kurioses und Unterhaltsames bietet ein Abend mit Slam Poetry und Kontrabass. Spuk-Geschichten aus dem Hohenlohekreis laden zu einem gruseligen Abend in den Schlosskeller ein.

Für Kinder, Jugendliche und Familien gibt es besondere Lesungen und Mitmach-Angebote, unter anderem liest die Momo-Darstellerin Radost Bokel aus dem Klassiker „Momo“. Dazu kommen Sachbuchthemen wie etwa zur zerrissenen Geschichte des 20. Jahrhunderts oder ein Abend mit Jazz und feiner Lyrik. Das Geheimnis wurde gelüftet, welches Buch die Öhringer im Rahmen der Aktion „Öhringen liest ein Buch“ im Sommer gemeinsam lesen werden. Die Autorin Pia Ziefle stellte ihren Roman „Länger als sonst ist nicht für immer“ (Arche Verlag) nicht nur der Presse, sondern in einer anschließenden Lesung auch der Öffentlichkeit vor. Zu zwei Terminen kommt sie außerdem während der Literaturtage nach Öhringen und gibt Einblicke in ihre Arbeit als Autorin, beantwortet Fragen und erzählt, wie sie auf die Ideen zu ihren Büchern kommt. Über den Sommer können nun alle Interessierten das Buch lesen, sich in Literaturkreisen auf dem Marktplatz, in der Stadtbücherei oder in der Hohenlohe’schen Buchhandlung Rau darüber austauschen, eigene Lesekreise gründen oder einfach nur ganz entspannt im Urlaub lesen. pm

