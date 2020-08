Radfahrer nahm die Autobahn

Kupferzell.Nicht schlecht staunten mehrere Verkehrsteilnehmer am Freitag gegen 17.44 Uhr auf der BAB A 6 im Bereich der Anschlussstelle Kupferzell, als sie auf der rechten Fahrspur in Fahrtrichtung Mannheim einen Radfahrer sahen. Der 37-Jährige war ohne Fahrradhelm mit seinem Trekkingrad und einem Rucksack von Schwäbisch Hall kommend in Richtung Heilbronn unterwegs. Die Beamten der Verkehrspolizei trafen den 37-Jährigen ein paar Kilometer weiter an der Raststätte Hohenlohe Nord unverletzt und guter Dinge an. Nach eigenen Angaben wollte der Radfahrer den kürzesten Weg nach Heilbronn nehmen. Da der 37-Jährige nicht unerheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand, wurde eine Blutprobe veranlasst.

