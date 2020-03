Pump-Werkzeug auf der Ladefläche

Öhringen.Vermutlich hat eine Polizeistreife am frühen Freitagmorgen einen Dieseldiebstahl verhindert. Die Beamten waren kurz vor 2 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Hindenburgstraße in Öhringen unterwegs. Dabei beobachteten sie, dass ein Ford Transit neben einem Iveco Transporter abgestellt war und sich mehrere Personen zwischen den Fahrzeugen bewegten.

Als diese den Streifenwagen bemerkten, stiegen sie hastig in den Ford und fuhren davon. Kurze Zeit später kontrollierten die Polizisten die verdächtigen Personen sowie deren Fahrzeug. Auf der Ladenfäche des Transits fanden die Beamten Utensilien zum Abpumpen von Treibstoff aus Tanks. Zwar konnte im Nachhinein nicht festgestellt werden, dass Diesel aus dem Iveco Transporter fehlte, eventuell wurden die Verdächtigen jedoch bei der Tatausführung von den Polizisten gestört. Die Polizei ermittelt weiter.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.03.2020