Pulverdampf in Hohenlohe

Schwäbisch Hall.Das Internationale Vorderladerschießen findet vom 30. August bis 1. September statt. Hier erleben die Zuschauer Pulverdampf und Wildwestromantik mitten in Hohenlohe. Über die Jahre entwickelte sich die Veranstaltung zu einem multinationalen Treffen mit Teilnehmern aus Frankreich, der Schweiz, den Niederlanden und den USA. Das Fest wird von der Schützengilde Schwäbisch Hall zum 51. Mal ausgerichtet. Rund 350 Westernfans leben ein Wochenende lang friedlich in ihren Tipis und Lodges im rustikalen Traditionslager auf einer Wiese am Waldrand beim Hasenbühl zusammen. Der Zutritt zum Westerndorf ist für Besucher und Interessierte kostenlos. Im Zentrum stehen die Wettbewerbe im Vorderladerschießen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.08.2019