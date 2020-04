Projektchor zeigt Solidarität

Schrozberg.Wegen des Coronavirus’ musste Harald Beibl sein Musik-Studio in Schrozberg und an drei weiteren Standorten, unter anderem in Creglingen, am 17. März schließen. Der Unterricht läuft online weiter. Mithilfe digitaler Vernetzung wird unter der Verwendung von Instant-Messenger-Diensten improvisiert. Er und sein siebenköpfiges Lehrerteam halten über Whatsapp, Skype, Facetime oder per E-Mail Kontakt mit den Schülern.

„In Windeseile mussten wir unser Konzept umstellen“, beschreibt der Musikschulleiter. Jeder seiner Lehrer stellt sich der Herausforderung auf eigene Weise. Einer nimmt Übungsvideos. Seine Kollegin hält ihre Stunden fast wie gewohnt, während sie mit den Schülern durch PC-Bildschirm und Lautsprecher verbunden ist. Harald Beibl selbst arbeitet überwiegend mit Whats-app: Die Schüler lassen ihm Videos oder Audioaufnahmen ihrer Hausaufgaben zukommen.

Als die Schulen schlossen, informierte Beibl einen Teil der Eltern noch am selben Abend telefonisch über den Umstieg in die digitale Welt. Neben dem Musik-Studio Harald Beibl beschreiten weitere Musikschulen der Region diesen Weg: „Die privaten Musikschulen, die im Bundesverband der Freien Musikschulen organisiert sind, arbeiten nach meinem Kenntnisstand nun alle online“, sagt er. Nachteile sieht er nur wenige. Der Aufwand für die Lehrer ist größer. Schüler, die sonst Gruppen angehören, spielen jetzt einzeln vor. Hat sich ein Fehler eingeschlichen, kann man nicht sofort „Stopp“ rufen. Nachzügler, die noch nichts geschickt haben, erhalten Motivations-Anrufe. Der Online-Musikunterricht verlangt den Schülern genaueres Arbeiten und mehr Disziplin ab. Sie können ihr Musikstück mit dem Handy so lange aufnehmen, bis sie zufrieden sind und dann auf „senden“ drücken. Ob er ab dem 20. April die Türen des Musik-Studios wieder öffnen kann, weiß Harald Beibl nicht. „Es wäre super, aber mein Bauchgefühl sagt etwas anderes.“ Sein Projektchor muss ebenfalls pausieren. Ob die neue Weihnachts-CD zugunsten der Stiftung „Hilfe für kranke Kinder“ in der Uni-Kinderklinik Tübingen wie geplant erscheint, bleibt abzuwarten. „Wir sind mittendrin und werden uns verbiegen, dass es klappt“, sagt Beibl. Zwei Titel sind bereits im Kasten. Zu ihnen gehört „When The Lights All Shine“. Als Vorgeschmack ist der Song auf der Facebook-Seite des Projektchors zu hören, illustriert durch eine Diashow: Jedes Mitglied hat sich zu Hause mit einem Schild fotografiert: „#Wirsingenzuhause“. Beibl erklärt: „Wir wollen ein Signal senden, dass wir auch zu Hause üben können.“ Der Chor zeigt sich solidarisch mit der Welt und widmet sein Lied allen Helfern in der Corona-Krise. Sabine Franz

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.04.2020