Positiver Blick und mitreißende Rede

Schrozberg.Einen Vortrag am 8. November in der Stadthalle Schrozberg (19 Uhr) hält Janis McDavid – er versprüht als Motivationsredner reihenweise Zündfunken, wo vorgegebene Denkweisen seit Jahren die Lebenswege vorzeichnen. Er lebt als Redner, Buchautor und Weltreisender in Bochum und Berlin, wuchs im Ruhrpott auf und studiert Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt „Motivation und Strategie“ an der Universität Witten/Herdecke.

Als Redner hat Janis McDavid bisher in rund 300 Vorträgen vor mehr als 40 000 Menschen in sieben Ländern gesprochen. Mit Worten und Taten setzt er sich für die Überwindung innerer sowie äußerer Grenzen ein: Ohne Arme und Beine auf die Welt gekommen, erklärt er authentisch „Sie fehlen mir nicht“ und packt die Verwirklichung seiner Lebensträume eben auf seine Weise an.

Veranstalter ist die Stadt Schrozberg, Einlass ab 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Karten gibt es im Rathaus, Telefon 07935 / 707-25.

