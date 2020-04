Polizist stoppt Mofafahrer

Öhringen.Nicht schlecht staunte vermutlich ein Mofa-Fahrer der am Freitag, gegen 13.15 Uhr, in der Öhringer Innenstadt versuchte, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Einer Streife des Polizeireviers Öhringen war der 18-jährige Mofafahrer aufgefallen, da an seinem Zweirad kein gültiges Versicherungskennzeichen montiert war. Dem Anhaltezeichen der Polizei kam er nicht nach, sondern versuchte, indem er über die Fußgängerbrücke an der Kuhallmandstraße fuhr, sich der Polizei zu entziehen. Der Beifahrer des Streifenwagens stieg jedoch kurzerhand aus und nahm zu Fuß die Verfolgung auf. Nach einer Strecke von circa 500 Metern gelang es dem jungen Polizeimeister, den flüchtigen Mofafahrer anzuhalten. Neben dem Verstoß gegen die Versicherungspflicht seines Mofas folgt nun auch eine Anzeige da er die Zeichen und Weisungen der Polizeibeamten missachtete.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.04.2020