Polizei stößt auf Drogen

Röttingen.Ein Anwohner aus Röttingen berichtete am Samstag gegen 18 Uhr, dass eine private Feier unter Jugendlichen/Heranwachsenden offensichtlich ausarten würde. Es wurde von „Wildpinkeln“ auf fremden Grundstücken, sogar gegen dort abgestellte Pkw‘s berichtet, weswegen sich eine Streife der Polizeiinspektion Ochsenfurt des Falls annahm.

Beim Eintreffen der Streife an der Örtlichkeit in Röttingen wurden mehrere Jugendliche/Heranwachsende angetroffen. Zudem roch es offensichtlich stark nach Betäubungsmitteln, weswegen das Haus nun durchsucht wurde. Hierbei wurde Marihuana in einer Waschküche aufgefunden und sichergestellt. Dies konnte einem 18-jährigen zugeordnet werden. Zwei Jugendliche der Partygesellschaft waren mit dem „Polizeibesuch“ offensichtlich nicht einverstanden, da sie während den durchgeführten Ermittlungen, gelinde gesagt, protestierten.

Trotzdem wurden die Maßnahmen vor Ort zu Ende geführt. Gegen den 18-jährigen Besitzer der Betäubungsmittel wurde ein Strafverfahren gegen das Betäubungsmittelgesetzes eingeleitet. Gegen einen anderen dieser Gruppe wird wegen dem „Wildpinkeln“ Anzeige nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz erstattet.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.09.2020