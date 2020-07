Polizei macht Diebe dingfest

Dörzbach.Baumaterialien im Wert von mehr als 1000 Euro entwendeten zwei Diebe in der Nacht auf Dienstag in Dörzbach. Am Dienstagmorgen meldete ein 36-Jähriger, dass über Nacht mehrere Säcke mit Armierungsmittel von einer Baustelle in der Hauptstraße entwendet worden waren. Bei der Tatortbesichtigung kam ein Zeuge auf die Polizeibeamten zu und berichtete, dass er in der Nacht zwei Männer dabei beobachtet hatte, wie sie die Säcke davon trugen. Dank dieser Zeugenaussage konnten zwei 36 Jahre alte Männer als Tatverdächtige ermittelt werden. Eine Wohnungsdurchsuchung förderte dann auch das Diebesgut zu Tage. Dieses wurde an die Besitzer zurückgegeben und die Arbeiten auf der Baustelle konnten weitergehen. Auf die beiden Männer kommen nun Anzeigen wegen Diebstahls zu.

