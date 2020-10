Polizei hat Ermittlungen eingestellt

Im Mai brannte der „obere Felsenkeller“ an der Leuzenbronner Steige ab – die Brandursache ist unbekannt. Die Ermittlungen wurden jetzt eingestellt.

Rothenburg. Einst waren der Obere und der Untere Felsenkeller zwei gefragte Lokalitäten, aber schon seit Jahrzehnten sind sie verwaist. Die Hoffnung, dass aus dem Hanggebäude an der Steige doch wieder eine Wirtschaft entstehen könnte, hatte im Mai 2020 ein Feuer zunichte gemacht. Der Eigentümer geht von Brandstiftung aus und denkt nun an den Verkauf des Ruinengrundstückes.

Bei vielen Rothenburgern kommen nostalgische Gefühle auf, denn bis in die 70-er Jahre hatte man sich gerne im Vesperlokal Oberer Felsenkeller getroffen. Es war ein schöner Fachwerkbau mit Holzterrasse zum Tal hin, direkt an der Leuzenbronner Steige gelegen. Errichtet wurde das Gebäude im Jahr 1895, und von der Bauweise her ergänzt es sich ideal mit dem Unteren Felsenkeller, der früher als gefragte Konditorei mit herrlichem Terrassen-Café und einmaligem Blick auf die Stadtsilhouette galt. Ein großer Verlust für das gastronomische Angebot der Stadt, als nach dem Tod des Eigentümers der Café-Betrieb von der Familie August Köppel nicht mehr weitergeführt wurde und Pläne zur Nutzung als Pension auch an Auflagen und Vorschriften scheiterten.

Teufel steckt im Detail

Für einen Hoffnungsschimmer sorgte dann zumindest beim Oberen Felsenkeller der Eigentümer Georges Khawam. Er hatte das Haus 2010 gekauft und begonnen, überwiegend in Eigenleistung zu sanieren. Geplant war, Gästezimmer einzubauen sowie die alte Vesperstube später wieder in Betrieb zu nehmen. Das Ganze zog sich lange hin, denn bei solchen Projekten steckt der Teufel im Detail, betont der Eigentümer, noch dazu, wenn man fast alles handwerklich selbst erledigen möchte. Aber es hätte „nicht mehr lange gedauert”, und im Innern sei mehr geschehen, als man von außen vermutet habe, betont der Eigentümer. Das Feuer um Mitternacht vom 7. auf den 8. Mai sei für ihn ein großer Schock gewesen und leider habe man nicht ermitteln können, was die Ursache war. Das Verfahren gegen Unbekannt wegen möglicher fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung ist nach rund fünf Monaten eingestellt worden.

Der geschädigte Eigentümer setzt derzeit auf einen Verkauf des Grundstückes mit der Brandruine. An einen Wiederaufbau denkt er nicht mehr, wie er auf Nachfrage sagt, aber es gebe durchaus Interessenten. Vorerst freilich heißt es für ihn mit der Versicherung klarzukommen, denn nach dem bisherigen Stand würde ihm das Geld dann nicht mal für die Abräumkosten reichen, stellt Georges Khawam fest, denn der Zeitwert des Gebäudes sei sehr niedrig zugrunde gelegt. Das letzte Wort aber sieht er noch nicht gesprochen.

Zwar galt der Obere Felsenkeller trotz seiner 125 Jahre nicht als Baudenkmal, aber doch als Teil des Ensembles Altstadt Rothenburg. Und als solches mussten Maßnahmen, die sich auf das äußere Erscheinungsbild auswirken, auch denkmalgerecht erfolgen. Zwei Pläne und acht Entwürfe habe er eingereicht gehabt. Nun sei nicht nur das Haus, sondern auch sein ganzes Werkzeug mit den Maschinen verbrannt. Die beiden Felsenkeller haben ihre Namen von den bis heute vorhandenen im Hang bestehenden Felsenkellern. Der dort eingebaute Natursteinkeller mit Rundgewölbe gegenüber der Brandruine ist allerdings im Besitz der Stadt, früher hatte man dort Lebensmittel gelagert.

Verlust an Traditionslokalen

Eigentlich hat man die beiden Felsenkeller-Gebäude immer im Verbund gesehen, sie lagen nur wenige Meter auseinander. Auf alten Postkarten aus der Vorkriegszeit ist eindrucksvoll zu entdecken, wie reizvoll die untere Felsenkeller-Terrasse war, man firmierte als „Café-Restaurant Toppler-Felsenkeller“, womit sich das Haus der Familie Köppel auch in der Werbung vom oberen Lokal unterschied. Eine Nutzung als Pension ist im leerstehenden unteren Haus immer wieder mal im Gespräch.

Auch in der Altstadt lassen sich Verluste an Traditionslokalen beklagen, die „Wolfsschlucht” an der Stadtmauer gehört dazu. Oft fehlte es einfach an Nachfolgern in der Familie und nun erschwert Corona die Situation. Trotzdem gibt es zum Beispiel jüngst zugezogene Unternehmer, deren Altstadt-Begeisterung so groß ist, dass sie alte Häuser zur Pensionsnutzung gekauft haben und dabei sogar eine frühere Gasthaustradition denkmalgerecht wieder beleben wollen.

