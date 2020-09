Pkw blieb da, Alufelgen weg

Neusitz.Noch einige Fragezeichen wirft ein Vorfall auf, der sich am Sonntagvormittag in der Erlbacher Straße in Neusitz (Mittelfranken) ereignete. Dort hatten vier unbekannte Männer bei einem Autobesitzer vorgesprochen, um ein vor dem Anwesen stehendes älteres Auto zu kaufen. Man wurde auch handelseinig und tätigte eine Anzahlung in bar.

Ausdrücklich ausgenommen von dem Kauf waren jedoch die hochwertigen Alufelgen des Fahrzeugs. Während sich der Verkäufer kurzzeitig entfernte, begannen die vier Käufer sofort, diverse Fahrzeugteile von ihrem Neuerwerb abzubauen. Als der Vorbesitzer des Wagens zurückkam, war das Quartett allerdings samt der teuren Felgen verschwunden – zurück ließen sie den teilweise ausgeschlachteten Wagen, der jetzt auf Alträdern stand. Es wird nun wegen Diebstahl ermittelt. Hinweise – insbesondere auf ein Fahrzeug des Quartetts – gehen unter Telefon 09861/9710 an die Polizei Rothenburg.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.09.2020