Pflege und Gesundheit im Fokus

Künzelsau.Die Schule für Gesundheit, Pflege und Hauswirtschaft im Hohenlohekreis öffnet am Donnerstag, 20. Februar, von 11 bis 14 Uhr für alle Interessierten ihre Pforten. Die Karoline-Breitinger-Schule in Künzelsau informiert an diesem Tag unter anderem über alle Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Gesundheit und Pflege.

Die Schüler haben neben den Ausbildungsschularten außerdem die Möglichkeit,

