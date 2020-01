Perfekt gekleidet mit Gehrock

Traditionelle Instrumente, toll gekleidet: „Fog Holler“. © Veranstalter

Schwäbisch Hall.Feinster Bluegrass erwartet die Besucher am Freitag, 31. Januar im Schwäbisch Haller Anlagencafé. „Fog Holler“, deren Musiker aus den USA und Kanada stammen, stehen für eine energetische, rohe und dennoch äußerst harmonische Spielart dieser Musik. Das Konzert beginnt um 21 Uhr. Tickets können per E-Mail an info@anlagencafe.de reserviert werden.

Amerika lebt vom Mythos, von der Wildnis

