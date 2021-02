Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Schwäbisch Hall.Am Freitagmittag kurz vor 14 Uhr befuhr eine 40 Jahre alte Pedelec-Fahrerin den kombinierten Fuß- und Radweg entlang des Hagenbacher Rings in Schwäbisch Hall. Als sie den Hagenbacher Ring an einem Fußgängerüberweg queren wollte, wurde sie von einem in Richtung Schulzentrum fahrenden Audi eines 73-Jährigen erfasst. Die Radlerin stürzte daraufhin und wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 2000 Euro.

