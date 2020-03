„Parzival Trio“ mit Kammermusik

Aub.Ein Kammerkonzert mit dem „Parzival Trio“ gibt es am Sonntag 15. März um 18 Uhr im Ars Musica Aub bei freiem Eintritt.

Die drei Geschwister Julian, Pascal und Sophia Schwab entdeckten ihre Liebe zur Kammermusik durch frühe Eindrücke der Streichquartettmusik ihrer konzertierenden Eltern. Seit 2015 spielen sie als Parzival Trio zusammen.

Zuvor sammelten sie in verschiedenen Ensembles eigene Kammermusikerfahrung. So erhielten Julian und Pascal Schwab als Geigenduo 2005 einen ersten Preis bei „Jugend musiziert“, 2013 konzertierten die Geschwister in Venedig im Streichquartett und Pascal Schwab errang mit einem Klaviertrio 2016 Preise des Kammermusikwettbewerbs der „Stiftung Peredur“. pm

