„Park Pittoresk“ entdecken

Rothenburg.Wildromantische historische Anlage an der Tauber bei Rothenburg kennenlernen: Am Sonntag, 30. August, startet in der Tagungsstätte Wildbad eine öffentliche Führung unter dem Motto „Park Pittoresk“.

Gemeinsam mit den Rothenburger Stadt- und Gästeführerinnen Elke Wedel, Camilla Ebert und Karin Bierstedt begeben sich die Teilnehmer auf einen etwa einstündigen Rundweg durch den weitläufigen Park des Hauses.

Der gemeinsame Spaziergang führt sowohl über die asphaltierten Wege als auch über schmale Pfade. Deshalb ist festes Schuhwerk ratsam. Auch ein Mund-Nasen-Schutz gehört – coronabedingt – weiterhin zur Ausstattung.

Eine vorherige Anmeldung zur Teilnahme an der Führung „Park Pittoresk“ und Mitbringen eines Mund-Nasen-Schutzes wird erbeten. Telefon 09861 / 977-0 (Rezeption, täglich von 8 bis 14 Uhr) oder per E-Mail (info@wildbad.de). pm

