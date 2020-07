Papageien nicht geliefert

Rothenburg.Fast 1000 Euro hat ein 30-Jähriger investiert, der sich über das Internet zwei Edelpapageien (Eclectus roratus) aus Thailand liefern lassen wollte. Doch es stellte sich alles als Lug und Betrug heraus. Der Interessent folgte einem digitalen Angebot. Er freute sich zunächst darüber, dass er den ursprünglich geforderten Preis von 600 Euro für ein Papageienpärchen auf unter 500 Euro herunterhandeln konnte.

Zum Beleg einer seriösen Abwicklung übersandte der Verkäufer sogar ein Foto seines Ausweises. Eine erste Sofortüberweisung lief dann wegen angeblicher Fehler bei den Empfängerdaten ins Leere, so dass eine zweite Bezahlung erforderlich war.

Glaubwürdigkeit nur vorgetäuscht

In der Folge wurde die Lieferung schon für den nächsten Tag per Luftfracht zugesagt und sogar ein ex akter Landetermin der Tiere mitgeteilt. Wenig später meldete sich der Verkäufer neuerlich und gab an, dass die Vögel am Flughafen sichergestellt worden wären, da angeblich keine Versicherung vorhanden sei. Hierfür wären weitere 800 Euro fällig.

Nun wurde der Käufer misstrauisch und wandte sich an die Polizei. Erste Ermittlungen ergaben, dass sämtliche verwendeten Personalien und Ausweisdaten frei erfunden waren.

Die Polizei stellt in diesem Zusammenhang vermehrt fest, dass Betrüger immer aufwändigere Geschichten erfinden, um Glaubwürdigkeit vorzutäuschen. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.07.2020