Otto Group versendet Sperrgut

Ansbach.Der internationale Immobilien-Investmentmanager Savills Investment Management (Savills IM) hat einen im vergangenen Jahr erworbenen Logistikkomplex in Ansbach übernommen. Der Neubau mit einem Distributionszentrum und einer Umschlaghalle mit zusammen rund 76 000 Quadratmetern Mietfläche ist in das Portfolio des Savills IM übergegangen, das damit auf 25 Objekte in sechs Ländern wächst. Entwickler und Verkäufer sei die ECE Projektmanagement, die das gesamte Projekt realisiert hat. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.

Direkt an der Autobahn

Der Logistikstandort Ansbach im Westen der Metropolregion Nürnberg profitiert von der direkten Anbindung an die Autobahn A 6. Der gesamte Logistikkomplex ist vollständig und für eine Laufzeit von zwanzig Jahren an die Otto Group vermietet. Die Hermes Fulfilment GmbH, der Spezialist für Versandhandelslogistik in der Otto Group, und die Hermes Einrichtungs Service GmbH und Co. KG, das in Deutschland führende Unternehmen im Bereich der Zwei-Mann-Distribution, werden von dem Standort aus Möbel, Elektrogroßgeräte und sonstige sperrige Güter logistisch abwickeln. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.06.2020