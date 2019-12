Neuenstein.Interessierte Bürger können am Samstag, 4. Januar, im Hohenlohe-Zentralarchiv von 9.30 bis 14 Uhr in Originaldokumenten aus 1000 Jahren hohenlohischer Geschichte schmökern. Auch die landesgeschichtliche Bibliothek des Hohenlohe-Zentralarchivs steht allen Besuchern offen. Das Angebot richtet sich auch an Neueinsteiger. Die Archivmitarbeiter helfen und beraten. Bild: HZAN

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.12.2019