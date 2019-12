Offener Beratungsservice

Neuenstein.Das Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein bietet am Donnerstag, 5. Dezember, von 16.30 bis 18.30 Uhr wieder einen besonderen Beratungsservice an.

Mehrere Archivprofis stehen in diesen beiden Stunden bereit, um alle Interessierten bei der Suche nach Informationen, dem Entziffern von Handschriften und der Deutung der Quellen zu unterstützen. Auch persönliche Unterlagen wie zum Beispiel Tagebücher oder Briefe aus dem Familienbesitz dürfen mitgebracht werden. Die Beratung ist kostenlos, eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Der Offene Beratungsabend im Hohenlohe-Zentralarchiv findet jeweils am ersten Donnerstag im Monat statt, das nächste Mal jedoch erst am 9. Januar 2020.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.12.2019