Ölspur: Frontalcrash auf der B19

Dörzbach.Vermutlich waren es viele Faktoren, die am Montagabend dafür sorgten, dass es auf der B19 bei Dörzbach zu einem Unfall kam. Ein 22-Jähriger fuhr in seinem Pritschenwagen gegen 19.30 Uhr von Ingelfingen-Stachenhausen in Richtung Hohebach. Am Ausgang einer Rechtskurve verlor der junge Mann auf der regennassen Straße, auf der sich zu allem Überfluss auch noch eine großflächige Ölspur gebildet hatte, die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende Fahrer eines BMWs sah dies und bremste seinen Wagen beinahe bis zum Stillstand ab. Dieses Manöver konnte den Zusammenstoß jedoch auch nicht mehr verhindern und der Transporter stieß frontal mit dem BMW zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige musste dort außerdem eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ein Atemalkoholtest hatte nämlich zuvor angezeigt, dass er fast 0,6 Promille hatte. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Wer die Ölspur verursacht hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.08.2020