Minister Manne Lucha macht sich ein Bild von der Covid-19-Lage im Landkreis. Corona-Demonstrationen, wie es sie auch in der Region gibt, bezeichnet er dabei als „verantwortungslos und zynisch“.

Künzelsau. Einige Gemeinden des Hohenlohekreis waren zweifelsohne die Hotspots der Corona-Pandemie im Land Baden-Württemberg und der Landkreis selbst gehört mit aktuell 790 bestätigten Fällen zu den am stärksten von Covid-19 betroffenen in der Region Heilbronn-Franken. Nun besuchte der baden-württembergische Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha das Gesundheitsamt in der Kreisstadt Künzelsau, um sich vor Ort ein Bild von der Bewältigung der Corona-Lage zu machen.

Gemeinschaftsleistung gelobt

Das Fazit von Landrat Dr. Matthias Neth: In einer beispiellosen Gemeinschaftsleistung aller Beteiligten Einrichtungen sei die Krise bestens bewältigt worden. Das Krankenhaus in Öhringen bestand seine Bewährungsprobe als kleines aber leistungsfähiges Haus mit einer hochmotivierten Belegschaft, die von der Wucht der Infektionskrankheit ab dem 26. Februar unversehens getroffen wurde. „Plötzlich war Covid-19, ein fernes und aber doch schon weltweites Thema, ganz nah und es gab keine Blaupause, wie man mit dem hochansteckenden Virus umgehen sollte. Aber wir wussten, Öhringen ist nicht Bergamo.“ Bei einer möglichen zweiten Infektionswelle, so Neth, sei man besser vorbereitet. Der Landrat hob an dieser Stelle das besonnene und zielorientierte Vorgehen der Bundes- und Landesregierung hervor, dem es zu verdanken sei, dass Deutschland die erste Welle der Infektionskrankheit gut überstanden habe. „Der Kompass hat gestimmt“. Neth freute sich auch, dass die Landesregierung die Kreise, wie zugesagt, finanziell unterstützt, damit die Gesundheitsämter auch personell gestärkt werden können. Es sei geplant, acht bis zehn teilweise befristete Vollzeitstellen zu schaffen und zeitnah zu besetzen. Die zusätzlichen Personalkosten werden größtenteils vom Land getragen.

In die Zukunft blickend, räumte Matthias Neth aber auch ein, dass man vor einem herausfordernden Herbst stehe. Der neue Fall bei einem Grundschulkind an der Georg-Wagner-Schule in Künzelsau am Wochenende und auch die anderen Fälle in ganz Baden-Württemberg der letzten Tage zeigen, dass die Corona-Lage keineswegs vorbei ist. Gerade auch in der Urlaubszeit könne es jederzeit vermehrt zu neuen Fällen kommen. Deshalb würden die Kontakte vom Landratsamt so schnell es geht, sieben Tage die Woche, ermittelt. Die betroffenen Personen müssten sich unverzüglich isolieren – auch wenn dies in der Urlaubszeit ganz besonders schwierig sein mag. Aber nur so könnten die Infektionsketten durchbrochen werden. Neth erinnert nochmals an die AHA-Regel (Abstandhalten, Hygiene, Alltagsmaske), deren Berücksichtigung eine massenhafte Ausbreitung des Corona Virus verhindern kann.

Auch Minister Manne Lucha fand anerkennende Worte für die Arbeit des Krankenhauspersonals, aber auch für die Bediensteten der Gesundheitsbehörde und der Landkreisverwaltung, die in der Spitze mit 250 Mitarbeitern im Einsatz war. Gerade mit Blick auf die augenblickliche Situation verurteilte der Politiker das Verhalten einiger fehlgeleiteter Bürger bei verschiedenen Demonstrationen. Das sei nicht nur verantwortungslos, sondern zynisch und in höchstem Maße gefährlich. Am Beispiel des Hohenlohekreises zeige sich, wie das enge Zusammenstehen der kommunalen Familie funktioniere. Jetzt müsse alles getan werden, um eine zweite Infektionswelle zu verhindern, denn ein erneuter Lockdown hätte fatale Folgen für die Gesellschaft und die Wirtschaft des Landes.

Konsequente Patientensteuerung

Auch zur Kliniklandschaft in der Region äußerte sich der Minister: Die Bedarfsnotwenigkeit werde in jedem Einzelfall geprüft und kein Haus ohne Not geschlossen. Der ländliche Raum werde nicht zugunsten der Ballungsgebiete ausgehungert, denn das erste Augenmerk der Landesregierung gelte der Stärkung der medizinischen Primärversorgung. Hier sei Corona sogar hilfreich gewesen, denn erstmals wurde eine konsequente Patientensteuerung ohne Mehrfachuntersuchungen in der Praxis umgesetzt.

In einem Rückblick schilderte die Leiterin des Gesundheitsamtes Künzelsau, Dr. Antje Haack-Erdmann, die medizinische Lage im Hohenlohekreis, die Fallentwicklung, und sie ging auch auf die RKI-Studie ein. Mitte August sollen die ersten Ergebnisse der Studie „Corona-Monitoring lokal“, die das Robert Koch-Institut (RKI) vom 20. Mai bis 9. Juni in Kupferzell durchgeführt hat, der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Studie „Corona Monitoring“

Der genaue Termin sowie der Ort werden rechtzeitig bekanntgegeben. Kupferzell war der erste von vier Orten, die für die Studie „Corona-Monitoring“ lokal ausgewählt wurden. Innerhalb von drei Wochen wurden mehr als 2100 Bürger untersucht und befragt. Im Anschluss sollten die Teilnehmer einen ausführlichen Online-Fragebogen ausfüllen. Dabei geht es darum, die Untersuchungsergebnisse mit anderen Faktoren in Verbindung bringen zu können und so belastbare Aussagen über das Virus treffen zu können.

Über die Strukturierung des Gesundheitsamtes Künzelsau informierte der Dezernent für Umwelt und Ordnung, Mike Weise. Zum 1. August wurde die Besondere Aufbauorganisation Covid-19, die zur Bewältigung der ersten Welle der Corona-Pandemie eingerichtet wurde, aufgelöst und in eine tragfähige Organisation innerhalb des Gesundheitsamtes überführt.

Die Bearbeitung der Corona-Pandemie wird künftig im Fachdienst „Infektionsschutz und Umwelthygiene“ angesiedelt sein. Räumlich wird dieser Bereich vorerst übergangsweise im ehemaligen Krankenhausgebäude Künzelsau untergebracht, wo derzeit 40 neue Büroarbeitsplätze geschaffen werden. Das Ziel ist, bei einem geringen Infektionsgeschehen in einem kleinen Team zu arbeiten, aber schnell aufstocken zu können, sollte das notwendig werden.

In der Praxis bedeutet dies, dass ein rollierendes System von vier Teams von jeweils etwa 15 Mitarbeitern (inklusive Fallermittler, Hotline, Testung, Isolierstation, Innerer Dienst) zunächst über ein Jahr eingeführt wird. Jedes Team ist jeweils drei Monate in der Fallermittlung im Einsatz. Bei der Zusammenstellung wurde darauf geachtet, dass bereits erfahrene Fallermittler zum Einsatz kommen, um Übergabe- und Einarbeitungszeiten so knapp wie möglich zu halten. Sollte das Infektionsgeschehen erneut aufflammen, können die anderen Teams ohne großen Zeitverlust zusätzlich aktiviert werden. Zu diesem Zweck wird der Fachdienst personell aufgestockt.

